Глава Ставрополья взял на контроль ход расследования смертельного ДТП с подростком

СТАВРОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров взял на контроль ход расследования дела о ДТП, в результате которого в четверг погибла девушка-подросток. Об этом Владимиров сообщил на своей странице в Instagram.

ДТП произошло в селе Кочубеевское. Водитель ВАЗ-2106 при обгоне не справился с управлением, автомобиль вынесло на парковку возле магазина, в результате погибла 15-летняя девушка. Водитель с места происшествия скрылся, позже он был установлен - им оказался 16-летний местный житель. Вечером в четверг возмущенные произошедшим жители села устроили сход. На место прибыли представители администрации района и правительства края, чтобы ответить на все вопросы собравшихся.

"Уголовное дело возбуждено, на месте находятся представители Следственного Комитета, полиции, прокуратуры, ведутся следственные действия. По моему поручению в Кочубеевское приехал мой заместитель. <…> Ситуацию держу на личном контроле. И точку в ней поставит только одно - слово закона", - написал глава региона.

Владимиров добавил, что подозреваемый достиг возраста уголовной ответственности. "Он сейчас под стражей и за содеянное ответит по закону <…> Полностью разделяю негодование и боль, которые переполняют тех, кто находится сейчас на улице. Это запрос на справедливость, я его полностью поддерживаю" - отметил Владимиров

В следственном управлении СК РФ по Ставропольскому краю журналистам сообщили, что по факту гибели девушки возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Подозреваемый задержан, следствие готовит ходатайство об его аресте. Расследование уголовного дела продолжается.