Глава Ставрополья взял на контроль ход расследования смертельного ДТП с подростком

СТАВРОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров взял на контроль ход расследования дела о ДТП, в результате которого в четверг погибла девушка-подросток. Об этом Владимиров сообщил на своей странице в Instagram.
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О происшествии в Кочубеевском районе ⠀ Трагический случай произошел сегодня в Кочубеевском районе. Водитель Лады-"шестерки" не справился с управлением и сбил 15-летнюю девочку. К сожалению, она скончалась на месте ДТП. Сам нарушитель с места скрылся, но был опознан, и вскоре его задержали. ⠀ Выяснилось, что это местный житель. Он несовершеннолетний, но возраста, при котором наступает уголовная ответственность - достиг. Он сейчас под стражей и за содеянное ответит по закону. ⠀ Выражаю глубокие соболезнования семье погибшей девочки. ⠀ И, как отец, прекрасно понимаю чувства, которые сейчас испытывают жители Кочубевского. Их передают видеокадры, которые мне присылают сейчас в директ. Полностью разделяю негодование и боль, которые переполняют тех, кто находится сейчас на улице. Это запрос на справедливость, я его полностью поддерживаю. ⠀ Уголовное дело возбуждено, на месте находятся представители Следственного комитета, полиции, прокуратуры. Ведутся следственные действия. По моему поручению в Кочубеевское приехал мой заместитель. ⠀ Ситуацию держу на личном контроле. И точку в ней поставит только одно - слово закона. ⠀ #ставропольскийкрай #кочубеевскийрайон #владимирвладимиров
ДТП произошло в селе Кочубеевское. Водитель ВАЗ-2106 при обгоне не справился с управлением, автомобиль вынесло на парковку возле магазина, в результате погибла 15-летняя девушка. Водитель с места происшествия скрылся, позже он был установлен - им оказался 16-летний местный житель. Вечером в четверг возмущенные произошедшим жители села устроили сход. На место прибыли представители администрации района и правительства края, чтобы ответить на все вопросы собравшихся.
"Уголовное дело возбуждено, на месте находятся представители Следственного Комитета, полиции, прокуратуры, ведутся следственные действия. По моему поручению в Кочубеевское приехал мой заместитель. <…> Ситуацию держу на личном контроле. И точку в ней поставит только одно - слово закона", - написал глава региона.
Владимиров добавил, что подозреваемый достиг возраста уголовной ответственности. "Он сейчас под стражей и за содеянное ответит по закону <…> Полностью разделяю негодование и боль, которые переполняют тех, кто находится сейчас на улице. Это запрос на справедливость, я его полностью поддерживаю" - отметил Владимиров
В следственном управлении СК РФ по Ставропольскому краю журналистам сообщили, что по факту гибели девушки возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Подозреваемый задержан, следствие готовит ходатайство об его аресте. Расследование уголовного дела продолжается.