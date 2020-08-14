СК обвинил в терроризме 12 фигурантов дела о нападении на главу Центра "Э" по Ингушетии

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение организатору и 11 участникам террористического сообщества, которые напали и убили начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"В зависимости от роли и степени участия 12 фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 205.4, п. "б" ч. 3 ст. 205, ч. 3 ст. 222 УК РФ (организация террористического сообщества и участие в нем; террористический акт, повлекший умышленное причинение смерти человеку; незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенные организованной группой)", - сообщили в СК.

Как отметили в ведомстве, участники террористического сообщества, в том числе один из его организаторов Хасан Полонкоев, содержатся под стражей. Один из фигурантов объявлен в международный розыск.

По данным следствия, сообщество было создано для террористической деятельности и принуждения сотрудников правоохранительных органов к отказу от выявления и раскрытия преступлений, совершенных членами сообщества и их окружением. Двумя терактами — расстрелами Эльджаркиева и следовавших с ним полицейских и росгвардейцев в январе 2019 года в Ингушетии, и его брата в ноябре 2019 года в Москве - члены сообщества хотели вызвать страх у сотрудников правоохранительных органов за свои жизнь, здоровье и безопасность близких, а также панику среди населения республики. Уголовные дела возбуждены об организации террористического сообщества и участии в нем и совершении терактов, сопряженных с вооруженным посягательством на жизнь Эльджаркиева.