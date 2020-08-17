Уилана перевели в колонию №17 в Мордовии

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Гражданин США Пол Уилан, осужденный в России за шпионаж, переведен из колонии № 18 в Мордовии, где он проходил карантинные мероприятия, в колонию строгого режима № 17 в поселке Озерном Зубово-Полянского района республики, сообщил в понедельник ТАСС председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Валерий Крутов.

"Переведен в колонию № 17", - сказал Крутов. Он уточнил, что Уилан здоров, жалоб от него не поступало. "Никаких вопросов у него нет, писем в наш адрес и в адрес уполномоченного [по правам человека] не писал, к еде привык, здоров", - отметил председатель ОНК.

Как рассказал ТАСС уполномоченный по правам человека в Мордовии Валерий Левин, в основном осужденные в колонии № 17 заняты на швейном производстве, шьют рабочую одежду для предприятий. По словам Левина, жалоб от осужденных, отбывающих наказание в этой колонии, не поступало с начала года.