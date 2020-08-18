МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов прибыл в Пресненский суд на очередное заседание по существу уголовного дела в его отношении.

Как передает корреспондент ТАСС, Ефремов вновь не стал отвечать на вопросы журналистов и проследовал в здание суда.

Как ранее сообщал корреспондент ТАСС, за артистом, который находится под домашним арестом в своей квартире в центре Москвы, приезжали сотрудники ФСИН, они доставили его на служебном автомобиле в суд.

Таким образом, заседание суда, которое было перенесено с 11 на 18 августа из-за госпитализации Ефремова, состоится. В ходе заседания возможен допрос актера.

11 августа перед началом очередного заседания Ефремов был доставлен из Пресненского суда в Боткинскую больницу из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Суд отложил заседание на 18 августа и направил запрос в Боткинскую больницу для уточнения его диагноза. 15 августа актер был выписан из Боткинской больницы и доставлен домой. Ранее его адвокат Эльман Пашаев заявил, что врачи диагностировали у его подзащитного нарушение мозгового кровообращения и хроническую обструктивную болезнь легких.