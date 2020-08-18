Суд не признал потерпевшей компанию, которой принадлежит авто погибшего в ДТП с Ефремовым

ДТП с участием Михаила Ефремова

Эксперт заявила, что у пострадавшего в ДТП с Ефремовым было крайне мало шансов выжить

Сергей Захаров умер из-за кровопотери, болевого шока и жировой эмболии, отметила специалист во время допроса в суде

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