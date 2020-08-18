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ДТП с участием Михаила Ефремова

Суд не признал потерпевшей компанию, которой принадлежит авто погибшего в ДТП с Ефремовым

Компания просила выплатить ей более 1 млн рублей в качестве компенсации причиненного ущерба

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы отказался признать потерпевшей компанию "Деликатеска", которой принадлежит автомобиль, попавший в ДТП с актером Михаилом Ефремовым. Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, компания просила выплатить ей более 1 млн рублей в качестве компенсации причиненного ущерба.

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"Исходя из того, что порядок возмещения ущерба транспортному средству определен гражданским законодательством, суд постановил отклонить ходатайство компании "Деликатеска" о признании ее потерпевшей стороной", - огласила решение судья Елена Абрамова.

По делу признаны потерпевшими четыре человека - вдова, брат и двое детей погибшего в ДТП курьера компании "Деликатеска".

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. В крови Ефремова после ДТП, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.

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РоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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