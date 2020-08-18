Вдова погибшего в ДТП с Ефремовым курьера назвала актера убийцей

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Вдова погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Маргарита Захарова назвала актера в суде убийцей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Пресненского суда, где дают показания потерпевшие по уголовному делу.

"Как я к Ефремову отношусь? Он убийца", - сказала Захарова. Адвокат подсудимого Эльман Пашаев ответил, что это может решить лишь только суд. "Что-то я не вижу у вас на глазах слез. Сын хотя бы попытался", - отметил адвокат.

В рамках уголовного дела потерпевшими признаны четыре человека - вдова, брат и двое сыновей погибшего в ДТП. При этом суд отказался признать потерпевшими его гражданскую жену и компанию, в которой он работал.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. В крови Ефремова после ДТП, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.