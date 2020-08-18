Ефремов посоветовал не слышащим его в суде адвокатам потерпевших купить слуховой аппарат

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Михаил Ефремов посоветовал не слышащим его на заседании суда адвокатам потерпевших пользоваться слуховым аппаратом, передает корреспондент ТАСС из зала Пресненского суда, где слушается дело актера.

В ходе обсуждения порядка опроса свидетелей защиты Ефремов начал объяснять, почему на допрос не может оперативно явиться его жена. Адвокаты потерпевших сказали, что не слышат его, попросив говорить громче. "Купите себе слуховой аппарат", - ответил актер.

После этого адвокат старшего сына погибшего в ДТП Сергей Аверцев попросил занести данную фразу в протокол заседания.