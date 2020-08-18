{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ДТП с участием Михаила Ефремова

Ефремов посоветовал не слышащим его в суде адвокатам потерпевших купить слуховой аппарат

Адвокат старшего сына погибшего в ДТП Сергей Аверцев попросил занести эту фразу в протокол заседания

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Михаил Ефремов посоветовал не слышащим его на заседании суда адвокатам потерпевших пользоваться слуховым аппаратом, передает корреспондент ТАСС из зала Пресненского суда, где слушается дело актера.

На эту тему
ДТП с участием Михаила Ефремова. Главное

В ходе обсуждения порядка опроса свидетелей защиты Ефремов начал объяснять, почему на допрос не может оперативно явиться его жена. Адвокаты потерпевших сказали, что не слышат его, попросив говорить громче. "Купите себе слуховой аппарат", - ответил актер.

После этого адвокат старшего сына погибшего в ДТП Сергей Аверцев попросил занести данную фразу в протокол заседания.

Теги
РоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
Взрыв в порту Бейрута
СМИ: ливанские следователи выдали ордер на арест директора порта Бейрута по делу о взрыве
Пока не решена судьба еще 21 задержанного по делу о взрыве
Читать полностью