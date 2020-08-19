Свидетель по делу Ефремова поэт Орлуша утверждает, что тот никогда не водил машину пьяным

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Поэт Андрей Орлов, известный как Орлуша, в качестве свидетеля защиты заявил в суде, что никогда не видел, как его друг артист Михаил Ефремов садится пьяным за руль.

"Я никогда не видел, чтобы он садился за руль пьяным. Вызывал он всегда либо трезвого водителя, либо своего театрального директора, она его подвозила. При этом иногда он выпивал, в том числе и вместе со мной",- сказал Орлов в Пресненском суде.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. В крови Ефремова после ДТП, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.