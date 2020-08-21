Общественнику на Кубани отменили приговор по делу о клевете в отношении депутата

КРАСНОДАР, 21 августа. /ТАСС/. Прикубанский районный суд Краснодара отменил вынесенное ранее решение мирового судьи о признании виновным общественника Алексея Гайворонского в распространении клеветы в отношении депутата городской думы Романа Лузинова. Дело направлено в следственные органы для проведения проверки, сообщили ТАСС в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Согласно материалам судебного участка Прикубанского округа, в 2017 году Гайворонский обвинял в социальных сетях и СМИ Лузинова в причастности к хищениям бюджетных средств. Депутат подал иск о защите чести и достоинства, по заявлению потерпевшего мировым судьей было возбуждено уголовное дело. В сентябре 2019 года решением морового судьи участка Прикубанского округа Краснодара Гайворонский был признан виновным по части 1 статьи 128.1 УК РФ ("Клевета"), ему назначили наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Также суд постановил взыскать в пользу Лузинова компенсацию морального вреда в размере одного рубля. Гайворонский подал апелляционную жалобу, ее рассматривал Прикубанский районный суд Краснодара.

"Суд постановил приговор мирового судьи в отношении Гайворонского отменить. Постановление мирового судьи о принятии заявления в порядке частного заявления Лузинова, возбуждение уголовного дела в отношении Гайворонского отменить. Материалы по заявлению Лузинова в отношении Гайворонского о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 128.1 УК РФ направить в следственный отдел по Прикубанскому округу города Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю для проведения проверки", - сообщили в пресс-службе.

В суде добавили, что стороной защиты доказано, что на момент разбирательств Гайворонский являлся членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. Согласно уголовно-процессуальному кодексу, решения по возбуждению уголовных дел по частным обвинениям в отношении такой категории лиц принимаются руководителями региональных следственных управлений СК РФ.