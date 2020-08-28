Виновником ДТП с вахтовым грузовиком на Камчатке, предположительно, стал пьяный водитель

ТАСС, 28 августа. ДТП с грузовиком на Камчатке, в результате которого пострадали вахтовики, по предварительной информации, произошло по вине водителя. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и превысил скорость, сообщили в пятницу ТАСС в управлении ГИБДД УМВД России по региону.

В четверг грузовик с 23 сотрудниками газодобывающего предприятия опрокинулся на трассе недалеко от Кшукского газоконденсатного месторождения в Соболевском районе. На место происшествия незамедлительно вылетел вертолет центра медицинских катастроф. Пострадали 11 человек.

"Госавтоинспекция установила, что водитель находился в состоянии опьянения. При движении он выбрал небезопасную скорость, в результате не справился с управлением", - сообщил собеседник агентства.

В управлении уточнили, что из 11 пострадавших госпитализированы семеро: шесть вахтовиков в возрасте от 24 до 64 лет и 58-летний водитель грузовика. По предварительным данным, их жизни ничего не угрожает. Остальные трое мужчин получили несерьезные травмы, поэтому им рекомендовано амбулаторное лечение.