Кровля обрушилась в горящем складе с лакокрасочными изделиями в Новосибирске

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Обрушение кровли произошло в горящем складе с лакокрасочными изделиями в Новосибирске на площади 200 кв. м. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Обрушение произошло на площади 200 кв. метров. Тушение осложняется хранящимися в складе 15 газовыми баллонами и большим количеством других горючих материалов, а также недостаточным давлением в противопожарном водопроводе", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в МЧС, в настоящее время пожарно-спасательные подразделения предотвращают угрозу распространения огня на соседние здания. Для этих целей организовано своевременное наращивание группировки, на месте создано четыре боевых участка.

Кроме этого, для тушения возгорания к месту следует пожарный поезд. Для контроля за состоянием окружающей среды на месте происшествия работает радиохимическая лаборатория. Всего на тушение пожара привлечены 73 человека личного состава, 20 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет.

Информация о пожаре на улице Механизаторов, дом 72 поступила в 17:15 мск. Площадь горения на тот момент составляла 1 тыс. кв. м. Общая площадь склада, как уточнили в МЧС, 14 тыс. кв. м. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.