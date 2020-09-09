Уголовные дела возбудили после двух ДТП в КБР, где один человек погиб и 17 пострадали

НАЛЬЧИК, 9 сентября. /ТАСС/. Уголовные дела возбуждены в Кабардино-Балкарии (КБР) после двух ДТП, в результате которых один человек погиб и 17 попали в больницу с травмами различной степени тяжести. Об этом в среду сообщили журналистам в прокуратуре КБР.

"По обоим фактам дорожно-транспортных происшествий возбуждены уголовные дела, ведется следствие. Ход расследования прокуратурой республики взят на контроль", - говорится в сообщении.

8 сентября в Баксанском районе Кабардино-Балкарии произошли две автомобильные аварии. На 31-м км автодороги Прохладный - Баксан - Азау произошло ДТП с участием маршрутного такси, в результате которого 12 человек, в том числе один ребенок 2017 года рождения, получили травмы. "Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии", - пояснили в прокуратуре.

На 418-м км + 700 м федеральной дороги "Кавказ" в тот же день в ДТП погибла женщина 1939 года рождения, водители двух автомобилей и трое пассажиров доставлены в медицинские учреждения.

О состоянии пострадавших

На официальной странице Минздрава КБР в Instagram сообщили, что врачи оценили состояние двух пострадавших в ДТП в Кабардино-Балкарии (КБР) как крайне тяжелое.

"Двое мужчин, пострадавших в двух вчерашних ДТП, находятся в РКБ (Республиканской клинической больнице) в крайне тяжелом состоянии, им проведены операции, врачи продолжают бороться за их жизнь. Остальные пострадавшие - стабильно тяжелые, пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.