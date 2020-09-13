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Пожар в многоэтажном доме в Краснодаре полностью ликвидировали

Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем
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Описание
© Валерий Стурит/ТАСС
© Валерий Стурит/ТАСС
© Валерий Стурит/ТАСС
© Валерий Стурит/ТАСС

КРАСНОДАР, 13 сентября. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали возгорание мансардного этажа многоквартирного дома на улице Российская в Краснодаре, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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"В 07:43 мск [объявлена] полная ликвидация", - говорится в сообщении ведомства.

По данным МЧС, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Очаг был расположен на седьмом этаже, огонь быстро распространился на мансардный восьмой этаж, построенный из деревянных конструкций.

По данным ведомства, возгорание возникло в доме на улице Российская около 02:15. Через шесть минут после вызова на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. В это время огонь уже охватил 800 кв. м. Позже пожар локализовали на площади 4,4 тыс. кв. м. Из дома эвакуировали 300 человек. Пострадавших нет.

В новость были внесены изменения (08:09 мск) - добавлены подробности

Теги
РоссияКраснодарский край
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