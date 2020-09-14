Спасатели передали врачам кубанских туристок, повредивших ноги при камнепаде на Эльбрусе

НАЛЬЧИК, 13 сентября. /ТАСС/. Спасатели передали врачам туристок из Краснодарского края, которые повредили ноги при камнепаде на высоте 4,5 тыс. м на Эльбрусе. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"По состоянию на 22:40 поисково-спасательные работы на горе Эльбрус полностью завершены. Спасатели транспортировали двух пострадавших девушек на поляну "Азау", где передали их работникам скорой медицинской помощи Эльбрусского района", - сообщили в ведомстве.

В эвакуации принимали участие спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России в количестве 10 человек, были задействованы 3 единицы техники.

Ранее в ГУ МЧС России по КБР сообщили, что на горе Эльбрус в районе скал Пастухова на высоте 4,5 тыс. метров две девушки из Краснодарского края в результате камнепада получили травмы ног. Спасатели прибыли на место происшествия и оказали пострадавшим первую медицинскую помощь, после чего доставили их на поляну Азау для передачи медикам.