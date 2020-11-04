Число пострадавших в ДТП в Туве увеличилось до 10

ТАСС, 4 ноября. Количество пострадавших в столкновении двух машин в Улуг-Хемском районе Тувы, где погиб один человек, составило 10 человек. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МВД по Туве.

Первоначально сообщалось о восьми пострадавших. "В результате автоаварии от тяжести полученных травм на месте погибла пассажирка автомашины ВАЗ-219010. Десять участников дорожного движения, в числе которых пятеро несовершеннолетних в возрасте от шести до 15 лет, доставлены в больницу", - сообщили в МВД.

ДТП произошло в 12:43 (08:43 мск) на 895-м километре федеральной трассы Р-257 "Енисей". По предварительным данным, водитель автомашины Nissan Liberty не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с ВАЗ-219010.

Как сообщил ТАСС источник в оперативных службах региона, по предварительным данным, у большинства пострадавших ссадины и ушибы, двое несовершеннолетних помещены в реанимацию.

Для установления всех обстоятельств на месте происшествия работает следственно-оперативная группа из числа сотрудников МВД.