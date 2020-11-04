СК РФ возбудил дело после аварии с пассажирским автобусом в Великом Новгороде

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту ДТП с пассажирским автобусом, врезавшимся в здание Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК.

"Следственными органами Следственного комитета по Новгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

По данным СК, в автобусе находилось 26 человек. По предварительным данным, погибла женщина-водитель, 10 человек пострадали. Точное количество пострадавших уточняется.

На месте ЧП находятся исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК по Новгородской области, следователи-криминалисты.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС, сейчас спасатели деблокируют двух пострадавших. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

Прокуратура региона начала проверку в связи с ДТП. Надзорный орган проверит обстоятельства выхода на маршрут транспортного средства.

"Прокуратурой области будет дана оценка соблюдения законодательства при выпуске транспортного средства на линию для оказания пассажирских услуг населению, в том числе проведения медицинского освидетельствования водителя", - сообщили в пресс-службе.

В новость внесены изменения (23:57 мск) - добавлен комментарий пресс-службы региональной прокуратуры.