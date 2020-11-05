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СК проверит обстоятельства ДТП в центре Москвы

В результате аварии пострадали три человека, в том числе ребенок

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ проводит проверку обстоятельств ДТП в центре Москвы, где автомобиль врезался в автобусную остановку. Об этом сообщила ТАСС в четверг представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

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Авария произошла на Садово-Триумфальной улице. "По данному факту следственными органами ГСУ СК по Москве проводится доследственная проверка", - сказала Иванова. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила ТАСС, что "результаты процессуальной проверки по факту данного ДТП поставлены прокуратурой Москвы на контроль". По словам Нефедовой, среди пострадавших после наезда автомобиля на остановку - четырехлетняя девочка и две женщины. Все они госпитализированы.

Как сообщили в ГИБДД Москвы, в 13:15 мск женщина-водитель автомобиля Nissan не справилась с управлением и врезалась в автобусную остановку.

В новость были внесены изменения (15:37 мск) — добавлены подробности по тексту.

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