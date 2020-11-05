Что известно об аварии на автобусной остановке в центре Москвы

Легковой автомобиль врезался в автобусную остановку на Садовом кольце в Москве. По предварительной информации, пострадали три человека
- Авария произошла на Садовой-Триумфальной улице, возле дома 16с1, сообщили в столичном департаменте транспорта.
- По информации источника, водитель автомобиля Nissan Qashqai стоял в пробке и внезапно выехал на тротуар, врезавшись в остановку.
- Источник сообщил, что пострадали две женщины и ребенок.
- По предварительным данным, за рулем в момент аварии была женщина.
- Причиной аварии стала невнимательность водителя, сообщил источник. Он уточнил, что девушка перепутала педали тормоза и газа.
- По словам собеседника ТАСС, девушка, находившаяся за рулем, была трезвой, сейчас она находится в шоковом состоянии.
- В департаменте транспорта уточнили, что за Nissan числится четыре штрафа, они оплачены. Один штраф - за превышение скорости 20-40 км/ч и три штрафа - за пересечение сплошной линии.
- Движение транспорта в этом районе ограничено по одной полосе.
- На месте происшествия работают оперативные службы.
- Следственный комитет проводит проверку обстоятельств ДТП.