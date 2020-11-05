Что известно об аварии на автобусной остановке в центре Москвы

Легковой автомобиль врезался в автобусную остановку на Садовом кольце в Москве. По предварительной информации, пострадали три человека

Авария произошла на Садовой-Триумфальной улице , возле дома 16с1, сообщили в столичном департаменте транспорта.

, возле дома 16с1, сообщили в столичном департаменте транспорта. По информации источника, водитель автомобиля Nissan Qashqai стоял в пробке и внезапно выехал на тротуар , врезавшись в остановку.

, врезавшись в остановку. Источник сообщил, что пострадали две женщины и ребенок .

. По предварительным данным, за рулем в момент аварии была женщина .

в момент аварии . Причиной аварии стала невнимательность водителя , сообщил источник. Он уточнил, что девушка перепутала педали тормоза и газа.

, сообщил источник. Он уточнил, что девушка тормоза и газа. По словам собеседника ТАСС, девушка, находившаяся за рулем, была трезвой , сейчас она находится в шоковом состоянии .

, сейчас она находится . В департаменте транспорта уточнили, что за Nissan числится четыре штрафа , они оплачены. Один штраф - за превышение скорости 20-40 км/ч и три штрафа - за пересечение сплошной линии .

, они оплачены. Один штраф - за 20-40 км/ч и три штрафа - за . Движение транспорта в этом районе ограничено по одной полосе.

в этом районе по одной полосе. На месте происшествия работают оперативные службы .

. Следственный комитет проводит проверку обстоятельств ДТП.