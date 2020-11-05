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Что известно об аварии на автобусной остановке в центре Москвы

© Сергей Карпухин/ТАСС

Легковой автомобиль врезался в автобусную остановку на Садовом кольце в Москве. По предварительной информации, пострадали три человека

  • Авария произошла на Садовой-Триумфальной улице, возле дома 16с1, сообщили в столичном департаменте транспорта.
  • По информации источника, водитель автомобиля Nissan Qashqai стоял в пробке и внезапно выехал на тротуар, врезавшись в остановку.
  • Источник сообщил, что пострадали две женщины и ребенок
  • По предварительным данным, за рулем в момент аварии была женщина.
  • Причиной аварии стала невнимательность водителя, сообщил источник. Он уточнил, что девушка перепутала педали тормоза и газа. 
  • По словам собеседника ТАСС, девушка, находившаяся за рулем, была трезвой, сейчас она находится в шоковом состоянии
  • В департаменте транспорта уточнили, что за Nissan числится четыре штрафа, они оплачены. Один штраф - за превышение скорости 20-40 км/ч и три штрафа - за пересечение сплошной линии
  • Движение транспорта в этом районе ограничено по одной полосе.
  • На месте происшествия работают оперативные службы.
  • Следственный комитет проводит проверку обстоятельств ДТП.
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Россия
СК проверит обстоятельства ДТП в центре Москвы
В результате аварии пострадали три человека, в том числе ребенок
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