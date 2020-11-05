Защита по делу MH17 настаивает на необходимости получения спутниковых изображений от США

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 5 ноября. /ТАСС/. Защита Олега Пулатова, проходящего одним из четырех обвиняемых по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года, считает крайне необходимым получение спутниковых изображений от США. Об этом заявила в четверг на слушаниях адвокат Сабине тен Дуссхате.

"Мы осведомлены, что США направлен запрос, и официальной реакции на него пока не получено, - сказала она. - Критически важно, абсолютно необходимо, чтобы мы увидели эти изображения и чтобы они были приобщены к делу. Если этого не произойдет, то это может привести к необходимости дополнительных расследований".

Тен Дуссхате также вновь подняла вопрос данных с радаров. "Прокуратура утверждает, что больше у них ничего нет, - обратила внимание адвокат. - Однако мы считаем, что на Украине могут быть эти данные". По ее словам, вызывает удивление, как мало усилий приняла Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся уголовным расследованием трагедии, для получения данных с радаров.

Кроме того, добавила тен Дуссхате, защита хотела бы заслушать нескольких свидетелей, которые имеют отношение к обнаружению обломков ракет. "Мы не получили уточнения, где именно были найдены обломки ракет, когда именно, при каких обстоятельствах и кем, - отметила она. - Для установления ценности этих обломков в качестве доказательства необходимо определить обстоятельства. Были ли они найдены в земле, где их никто не видел, и кто-то случайно нашел их? Или они были передан ССГ кем-то, например Службой безопасности Украины? Или они прибыли из военного музея? Это может звучать преувеличением, но мы действительно должны узнать больше". "Поэтому мы просим прокуратуру передать контакты лиц судебному следователю, чтобы мы могли допросить их", - сказала адвокат.

Члены 53-й зенитно-ракетной бригады ВС РФ

Тен Дуссхате также заявила, что суд должен допросить членов российской 53-й зенитно-ракетной бригады в рамках расследования трагедии.

"Бук", из которого, как предполагает обвинение, был сбит рейс MH17, прибыл и управлялся членами этой бригады, - отметила она. - А эти люди, даже если прокуратура права, могли бы подтвердить, что не получали никаких инструкций и приказов от нашего клиента и не находились в контакте с нашим клиентом. Это могло бы подтвердить, что наш клиент не был причастен к транспортировке и запуску ракеты из "Бука".

Кроме того, она призвала допросить в качестве свидетелей нескольких ополченцев, в том числе Леонида Харченко и Сергея Дубинского, также проходящих обвиняемыми по данному делу.

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Для уголовного расследования трагедии была создана ССГ, которая в июне 2019 года заявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.