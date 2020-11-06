Остановка сердца могла привести к смерти школьницы на уроке физкультуры

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Предположительной причиной смерти школьницы на уроке физкультуры в московской школе в пятницу могла стать остановка сердца. Об этом сообщила ТАСС директор школы № 937 Наталия Дмитриева.

"Сегодня, 6 ноября, во время разминки в начале урока физкультуры ученица 5-го класса потеряла сознание и упала. Педагог незамедлительно вызвал бригаду скорой помощи, которая прибыла на место в течение 10 минут. Также дополнительно в течение 5-8 минут прибыли три специализированные бригады детской скорой помощи. Врачи провели реанимационные мероприятия, но, к сожалению, спасти девочку не удалось. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца", - рассказала Дмитриева.

Она добавила, что точная причина смерти будет установлена после проведения дополнительных исследований.

Ранее представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что по факту смерти ребенка во время урока физкультуры в школе на юге столицы начата проверка.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила ТАСС, что держит ситуацию на контроле. "Я знаю о произошедшем в одной из школ Москвы. Держу ситуацию на контроле. Сейчас работаю вместе со Следственным комитетом, с медицинской экспертизой", - сказала она.

В новость были внесены изменения (14:01 мск) — добавлены подробности по тексту.