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СМИ: командование коалиции опровергло сообщение о гибели американских солдат в Сирии

Ранее сирийское агентство SANA передало со ссылкой на очевидцев, что патрульная машина с военнослужащими США подорвалась на мине

ТАСС, 8 ноября. Командование антитеррористической коалиции под эгидой США в Сирии и Ираке опровергло информацию о гибели американских солдат в провинции Хасеке. Об этом сообщил в воскресенье саудовский телеканал Al-Hadath.

Ранее сирийское агентство SANA передало со ссылкой на очевидцев, что патрульная машина с военнослужащими США подорвалась на мине, установленной на шоссе Хасеке - Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. По его сведениям, в результате взрыва погибли не менее четырех американских солдат.

Инцидент произошел в окрестностях поселка Маркада. Взрывное устройство было установлено террористами у обочины дороги. Вооруженного нападения на патруль после взрыва не последовало.

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