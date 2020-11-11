Адвокат историка Соколова потребовал провести новую психиатрическую экспертизу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Адвокат обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова Сергей Лукьянов потребовал в суде назначить новую психиатрическую экспертизу подзащитному. Об этом он заявил в среду на заседании суда в Санкт-Петербурге.

"У меня имеется ходатайство о назначении по делу повторной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы", - сказал Лукьянов.

Он добавил, что первая экспертиза была сделана с рядом недочетов, в частности, в ней, по словам адвоката, не указаны методики, которые применялись при экспертизе. Первая экспертиза признала, результаты которой оглашались на суде, что Соколов вменяем.

Соколову предъявлено обвинение в убийстве и незаконном хранении оружия. В ноябре прошлого года в Петербурге Соколова извлекли из реки Мойки с рюкзаком, в котором находились человеческие останки. Позднее оружие и фрагменты тела человека нашли в его квартире. Как установило следствие, жертвой стала аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко, с которой Соколов состоял в личных отношениях. Согласно материалам следствия, он совершил преступление в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности.

По данным СК, Соколов взял незаконно хранившийся в квартире обрез, изготовленный из охотничьего карабина, и четыре раза выстрелил в Ещенко. Историк признал вину в убийстве на суде, а также сообщил, что не хотел убивать Ещенко, а планировал напугать ее выстрелом в ходе конфликта.