Источник: солдат-срочник Макаров, вероятно, заранее спланировал расстрел сослуживцев

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Солдат срочной службы Антон Макаров, по предварительной версии, заранее спланировал расстрел своих сослуживцев на военном аэродроме в Воронежской области и ждал подходящего для этого момента. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По предварительной версии, он заранее спланировал это чудовищное и хладнокровное преступление. Возможно, ждал подходящего момента. Обезоружив офицера и прикрываясь водителем, Макаров расстрелял спящего сослуживца, ранив перед этим еще одного рядового, а затем спешно скрылся из части и направился к родственникам в село Землянск", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, подозреваемый мог совершить преступление из-за мести или обиды. Изучаются и другие версии. "Необходимо еще дождаться результатов психолого-психиатрической экспертизы и окончания следствия", - подчеркнул собеседник агентства.

Официальными комментариями следствия ТАСС пока не располагает.