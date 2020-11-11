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Убийство военнослужащих на аэродроме под Воронежем
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Источник: солдат-срочник Макаров, вероятно, заранее спланировал расстрел сослуживцев

По словам источника, подозреваемый мог совершить преступление из-за мести или обиды

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Солдат срочной службы Антон Макаров, по предварительной версии, заранее спланировал расстрел своих сослуживцев на военном аэродроме в Воронежской области и ждал подходящего для этого момента. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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"По предварительной версии, он заранее спланировал это чудовищное и хладнокровное преступление. Возможно, ждал подходящего момента. Обезоружив офицера и прикрываясь водителем, Макаров расстрелял спящего сослуживца, ранив перед этим еще одного рядового, а затем спешно скрылся из части и направился к родственникам в село Землянск", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, подозреваемый мог совершить преступление из-за мести или обиды. Изучаются и другие версии. "Необходимо еще дождаться результатов психолого-психиатрической экспертизы и окончания следствия", - подчеркнул собеседник агентства.

Официальными комментариями следствия ТАСС пока не располагает.

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РоссияВоронежская областьУбийство военнослужащих на аэродроме под Воронежем
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