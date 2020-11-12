Защита по делу MH17 подала около 200 ходатайств о дополнительных расследованиях

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 12 ноября. /ТАСС/. Защита Олега Пулатова, проходящего одним из обвиняемых по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года, подала порядка 200 ходатайств о проведении дополнительных расследований. Об этом сообщил в четверг на слушаниях прокурор Тейс Бергер.

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"На прошлой неделе защита от лица Пулатова представила около 200 ходатайств о проведении дополнительных расследований, - констатировал он. - Более того, суд еще должен принять решение по 80 поданным ранее [прокуратурой и защитой] ходатайствам".

По словам Бергера, ряд ходатайств определенно должен быть удовлетворен с целью установления правды, поскольку осуждение невинного человека не в интересах ни прокуратуры, ни суда, ни родственников погибших. "Однако должны быть установлены и определенные ограничения", - добавил прокурор.

Пассажирский Boeing -777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств.

Для уголовного расследования трагедии была создана Совместная следственная группа (ССГ), которая в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.