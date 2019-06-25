Лавров: Грузия обещала безопасность депутатам из РФ, как обещает теперь туристам

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Россия слышит уверения властей Грузии в безопасности туристов, но такие же гарантии были и у делегации во главе с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым. Такую параллель провел во вторник на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы слышим, как премьер-министр Грузии [Мамука Бахтадзе] говорит, что все наши гости в безопасности, - сказал российский министр. - Но не надо забывать, что господин Гаврилов и члены его делегации тоже были гостями в прямом смысле этого слова и они не были в безопасности".

Лавров отметил, что СМИ в описании ситуации, спровоцировавшей беспорядки в Тбилиси, прибегают к недосказанности, отмечая, что "причинами кризиса стало присутствие российской делегации на заседании Межпарламентской ассамблеи православия в грузинском парламенте". "Уходит куда-то в тень принципиальная вещь: делегация РФ приехала на заседание Межпарламентской ассамблеи православия, проведения которого Грузия добивалась не один год. Приехали в качестве председателей ассамблеи, - напомнил Лавров. - И все дальнейшее, включая место проведения заседания, то есть парламента Грузии, включая размещение председателя ассамблеи депутата Гаврилова, - все это было не некой импровизацией, а было сделано организаторами, то есть грузинским парламентом".

"Это тот самый случай, когда недосказанность хуже лжи", - указал министр.

Призывы президента

"Тому, как относятся к россиянам в Грузии, совсем не способствуют заявления президента этой страны Саломе Зурабишвили о том, что Россия враг и оккупант", - подчеркнул Лавров. Глава МИД РФ добавил, что Зурабишвили своими высказываниями "провоцирует ультраэкстремистские, националистические, антироссийские настроения, которые проявляются на улицах".

"Когда говорят, что нам не надо обращать внимание на отдельные проявления антироссийских настроений, я бы все-таки был поосторожнее насчет этого, поскольку глава государства определяет политику, а эта политика откровенно антироссийская", - резюмировал Лавров.

Кризис в Грузии

В Тбилиси с 20 июня проходят масштабные акции протеста. Поводом для них стала сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия, проходившая в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, глава российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов, являющийся президентом ассамблеи, занял кресло спикера. Недовольная этим фактом оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста, закончившуюся попыткой штурма парламента. В ходе беспорядков пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Зурабишвили сразу после беспорядков в Тбилиси на своей странице в Facebook назвала Россию оккупантом и врагом, но позднее заявила, что российским туристам ничто в Грузии не угрожает.

Президент РФ Владимир Путин подписал 21 июня указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. Туроператорам и турагентам рекомендовано "на время действия запрета <...> воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии".