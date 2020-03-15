Посетители поликлиник Москвы с пониманием относятся к измерению температуры на входе

МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Анна Орел/. Специалисты на входе в московские поликлиники измеряют посетителям температуру тела и разделяют их на два потока: пациенты с симптомами ОРВИ и высокой температурой тела и с отсутствием таковых. Сами пациенты к такой процедуре относятся с пониманием, сообщила в воскресенье в беседе с журналистами заведующая филиалом №1 городской поликлиники №175 Марина Ярыгина, комментируя введение в городе мер повышенной готовности в связи с коронавирусом.

Дополнительно всем пациентам с признаками ОРВИ, гриппа или с повышенной температурой тела выдают медицинские маски на входе в поликлиники.

"Все пациенты относятся с пониманием, ведь такие меры направлены, прежде всего, на их благо", - сказала Ярыгина.

По ее словам, процесс измерения температуры тела бесконтактными термометрами проходит за считанные секунды, что позволяет избежать очередей при входе и, соответственно, появления какого-либо негативного отношения к процедуре со стороны посетителей.

Она напомнила, что в целом по городу к работе в поликлиниках привлечены дополнительные специалисты. Они не только обеспечивают контроль при входе в лечебные учреждения, но и входят в состав выездных групп для посещения граждан на дому, в том числе и тех, кто находится на самоизоляции после возвращения из стран с неблагоприятной ситуацией по заражению коронавирусом.

Разделение потоков

Одним из важных аспектов организации работы столичных поликлиник сейчас является разделение потоков пациентов. Это позволяет свести до минимума контакты пациентов с симптомами ОРВИ и высокой температурой с теми, кто пришел в поликлинику к специалистам, не связанным с вирусными заболеваниями. Достигается это за счет пропуска в здание через разные входы.