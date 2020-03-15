Посетители поликлиник Москвы с пониманием относятся к измерению температуры на входе

МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Анна Орел/. Специалисты на входе в московские поликлиники измеряют посетителям температуру тела и разделяют их на два потока: пациенты с симптомами ОРВИ и высокой температурой тела и с отсутствием таковых. Сами пациенты к такой процедуре относятся с пониманием, сообщила в воскресенье в беседе с журналистами заведующая филиалом №1 городской поликлиники №175 Марина Ярыгина, комментируя введение в городе мер повышенной готовности в связи с коронавирусом.
Дополнительно всем пациентам с признаками ОРВИ, гриппа или с повышенной температурой тела выдают медицинские маски на входе в поликлиники.
"Все пациенты относятся с пониманием, ведь такие меры направлены, прежде всего, на их благо", - сказала Ярыгина.
По ее словам, процесс измерения температуры тела бесконтактными термометрами проходит за считанные секунды, что позволяет избежать очередей при входе и, соответственно, появления какого-либо негативного отношения к процедуре со стороны посетителей.
Она напомнила, что в целом по городу к работе в поликлиниках привлечены дополнительные специалисты. Они не только обеспечивают контроль при входе в лечебные учреждения, но и входят в состав выездных групп для посещения граждан на дому, в том числе и тех, кто находится на самоизоляции после возвращения из стран с неблагоприятной ситуацией по заражению коронавирусом.
Разделение потоков
Одним из важных аспектов организации работы столичных поликлиник сейчас является разделение потоков пациентов. Это позволяет свести до минимума контакты пациентов с симптомами ОРВИ и высокой температурой с теми, кто пришел в поликлинику к специалистам, не связанным с вирусными заболеваниями. Достигается это за счет пропуска в здание через разные входы.
Побывав в филиале №1 поликлиники №175 корреспондент ТАСС убедился, что первые указания по разделению потоков посетители получают еще при входе на специальных табличках. Здесь четко рассказано, куда следовать тем, у кого есть симптомы ОРВИ, и тем, у кого их нет. Но в любом случае каждого входящего обязательно встречают медработники. Они измеряют температуру, поднося к голове посетителя бесконтактные термометры, дающие необходимые данные за пару секунд. Рядом с ними стоит столик с салфетками для протирания и дезинфекции поверхностей, специальная жидкость для рук, перчатки и медицинские маски.
"Приборы четкие, показывают точно температуру пациента", - рассказывает Ярыгина.
Иногда интересующиеся современными технологиями посетители просят повторить процедуру еще раз. Понаблюдавший за приходом граждан корреспондент ТАСС заметил, что некоторые даже задают медикам уточняющие вопросы. К примеру, изменятся ли данные, если поднести прибор к запястью.
Если прибор зафиксирует температуру 37 и выше градусов, такому пациенту обязательно выдают медицинскую маску и отводят в отдельный блок. Там повторно замеряют температуру и далее проводят все необходимые медицинские манипуляции. Те же, у кого температура находится в норме, отправляются к нужным им специалистам, ориентируясь на навигационные таблички в виде зеленых стрелок.
"Такие "фильтры" организованы не только у нас, они есть во всех поликлиниках Москвы, потоки пациентов разделяют во всех медицинских организациях", - пояснила директор поликлинического филиала.
Реакция пациентов
Пообщавшись с сотрудниками поликлинического филиала и некоторыми посетителями, корреспондент ТАСС убедился в отсутствии какого бы то ни было негативного отношения к предпринимаемым мерам со стороны граждан.
"Перед входом написано, что больные должны проходить через другой вход, это очень разумное решение, да и прошла я без очереди и задержки", - сказала одна из пациенток, ожидавшая приема врача.
Ее слова подтвердил и дежурный врач Иван.
"Маршрутизация и измерение температуры при входе связаны не столько с коронавирусом, сколько с профилактикой заражения любыми респираторно-вирусными заболеваниями, люди это понимают", - резюмировал он.
Коронавирус в Москве
Количество случаев заражения коронавирусом в России выросло с 45 до 59 за последние сутки, все 14 новых заболевших посещали европейские страны в последние две недели. Ранее в Москве стало известно еще о девяти заразившихся коронавирусом. Всего в столице выявлено 33 случая.
В Москве 5 марта перевели в режим повышенной готовности поликлиники, больницы, комплекс жилищно-коммунального хозяйства, транспортный комплекс и другие службы города. Тем, кто приезжает из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией, необходимо по прибытии находиться в режиме домашней изоляции. Если возникнут симптомы ОРВИ, следует вызвать врачей на дом. С 16 марта в Москве вводится свободное посещение школ и детских садов. Кроме того, до 10 апреля запрещено проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек.