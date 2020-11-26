Источник ртутного загрязнения на "Усольехимпроме" ликвидируют в ближайшие месяцы

ИРКУТСК, 26 ноября. /ТАСС/. Цех ртутного электролиза - основной источник опасности на бывшем комбинате "Усольехимпром" в Иркутской области - ликвидируют в ближайшие месяцы. Об этом в четверг сообщил ТАСС первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов Федерального экологического оператора (ФЭО, предприятие госкорпорации "Росатом") Максим Корольков.

"Надземную часть цеха мы уже ликвидировали, все ртутьсодержащие шламы собраны, локализованы. Сейчас приступаем к подземной части, делаем подземную завесу, чтобы исключить движение ртути по подземным горизонтам. В ближайшие несколько месяцев проблема ртутного цеха будет снята и станет частью истории", - сказал Корольков.

Он отметил, что цех ртутного электролиза - это место, где была сконцентрировала практически вся ртуть, имевшаяся на предприятии. Из этого очага она распространилась по территории. Согласно проекту демеркуризации цеха, который был разработан за счет бюджета Иркутской области и в 2019 году получил положительное заключение госэкспертизы, объем ртутьсодержащих грунтов на "Усольехимпроме" составляет порядка 12,5 тыс. тонн.

По словам собеседника агентства, ртутьсодержащие отходы являются ценным сырьем, при грамотной переработке которого можно получить чистую ртуть и вернуть ее в производство. Этим и займется планируемый на территории "Усольехимпрома" экотехнопарк по переработке промышленных отходов. Запуск первой очереди по переработке именно ртутьсодержащих отходов ожидается в 2022 году.

"Это товарный продукт, который уходит целиком на экспорт. В России сегодня ртуть практически не потребляется, наша страна ежегодно экспортирует 300-400 тонн ртути. Это очищенное вещество с высокой добавленной стоимостью, достаточно востребованный продукт, учитывая запрет на добычу. Сегодня вся ртуть в мире оборачивается, то есть возвращается обратно в производство. Применяется в химической промышленности, в металлургии, в производстве электроники", - пояснил Корольков.

Очаг экологического бедствия

"Усольехимпром" работал с 1936 года и был крупнейшим за Уралом предприятием химической промышленности. С 2017 года в связи с банкротством находится в конкурсном производстве. Территория комбината стала очагом экологического бедствия. Там находится крупный источник ртутного загрязнения, оставшийся после ликвидации в 1998 году цеха ртутного электролиза, хранятся емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами и тяжелыми металлами. С октября 2018 года в городе Усолье-Сибирское, где расположена промплощадка, действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядовитых веществ.

Правительство РФ выделило 434,8 млн рублей на ликвидацию очага загрязнения в 2020 году. Для рекультивации промплощадки в августе на место прибыли специалисты Росатома, Федерального экологического оператора, Минобороны, МЧС, Росприроднадзора, которые обследовали территорию и определили план первоочередных мероприятий. Ликвидация загрязнения в Усолье-Сибирском завершится в 2024 году.