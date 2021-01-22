Пассажиры экстренно севшего в Нижневартовске самолета вылетели резервным бортом

ТАСС, 22 января. Резервный борт с пассажирами экстренно севшего самолета вылетел в Новосибирск из аэропорта Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры в пятницу.

"Пассажиры воздушного суда Embraier-170 авиакомпании "Сибирь", которое сегодня произвело экстренную посадку в аэропорту в городе Нижневартовске, вылетели резервным бортом в 20:43 (18:43 мск) в город Новосибирск", - говорится в сообщении.

Самолет рейса Новосибирск - Новый Уренгой произвел вынужденную посадку днем 22 января из-за отказа датчиков системы шасси. На борту находился 51 взрослый пассажир и четыре члена экипажа.