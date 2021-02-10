Пожарные ликвидировали открытое горение в школе в Горно-Алтайске

БАРНАУЛ, 10 февраля. /ТАСС/. Открытое горение в деревянной школе Горно-Алтайска в Республике Алтай ликвидировано, сообщили ТАСС в пресс-центре Главного управления МЧС РФ по региону.

"Открытое горение ликвидировано. Идет проливка конструкций. Здание полностью деревянное, там есть пустоты между стенами, по которым еще тлеют некоторые участки. Необходимо полностью все пролить, чтобы исключить повторное возгорание", - сказали в пресс-центре.

Там отметили, что плановая проверка школы проводилась 27 марта 2019 года. Тогда органы государственного пожарного надзора не выявили нарушений требований пожарной безопасности. Прокуратура Республики Алтай начала проверку по факту пожара в школе.

Сообщение о возгорании в деревянном двухэтажном здании 1934 года постройки, в котором располагается вечерняя школа, поступило в МЧС в 05:15 мск, в 06:40 пожар локализован на площади 1 тыс. кв. м. Были эвакуированы 102 человека, включая 80 детей. Три человека спасены, предварительно, пострадавших нет.

Огонь тушат 80 человек и 20 единиц техники. По предварительным данным, причиной возникновения пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов.