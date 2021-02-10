Пожар в школе в Горно-Алтайске полностью ликвидировали

БАРНАУЛ, 10 февраля. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в деревянной школе Горно-Алтайска в Республике Алтай, сообщили ТАСС в пресс-центре Главного управления МЧС РФ по региону.

"Полная ликвидация пожара завершена в 14:45 мск. Пострадавших нет", - сказали в пресс-центре.

Сообщение о возгорании в деревянном двухэтажном здании 1934 года постройки, в котором располагается вечерняя школа, поступило в МЧС в 05:15 мск, в 06:40 мск пожар локализовали на площади 1 тыс. кв. м. Были эвакуированы 102 человека, включая 80 детей. Три человека спасены.

В ликвидации пожара было задействовано 80 человек и 20 единиц техники. По предварительным данным, причиной возникновения пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов. Плановая проверка школы проводилась 27 марта 2019 года. Тогда органы государственного пожарного надзора не выявили нарушений требований пожарной безопасности. Прокуратура Республики Алтай и региональное следственное управление СК РФ начали проверку по факту пожара.