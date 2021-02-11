Суд арестовал депутата Заксобрания Красноярского края Козина до 6 апреля

КРАСНОЯРСК, 11 февраля. /ТАСС/. Суд Железнодорожного района Красноярска арестовал до 6 апреля 2021 года депутата краевого Законодательного собрания Евгения Козина, подозреваемого в посредничестве при даче взятки. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе краевого суда.

"Козину Евгению Александровичу Железнодорожный районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 27 суток, до 6 апреля 2021 года", - сообщил представитель суда.

Козин был задержан правоохранительными органами 10 февраля. По информации управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии, депутату в ближайшее время будет предъявлено обвинение.

Ранее сообщалось, что Козин проходит фигурантом по делу заместителя руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений мэрии Ирины Тюриной, в отношении которой было возбуждено уголовное дело о получении взяток на сумму 6,2 млн рублей.

По версии следствия, в начале 2019 года Тюрина предложила своим знакомым подыскать арендатора для нескольких нежилых помещений, расположенных на улице Мичурина в Красноярске, пообещав назвать сумму взятки за свои услуги позднее. Посредник обратился к депутату Козину, который и нашел арендатора. По информации СК, размер взятки составил 3 млн рублей, взамен чиновница помогла победить фирме взяткодателя в аукционе на право заключения договоров аренды пяти муниципальных помещений. Еще одним фигурантом данного уголовного дела является депутат горсовета Красноярска Иван Азаренко, которого также подозревают в посредничестве при получении взяток.

Бизнесмен Евгений Козин, которому 35 лет, был избран в Заксобрание края в 2016 году по спискам КПРФ.