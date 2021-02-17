В Красноярском крае организуют спецрейсы электричек для пассажиров после схода вагонов

КРАСНОЯРСК, 17 февраля. /ТАСС/. Красноярская железная дорога (КрасЖД) организует спецрейсы электричек для доставки пассажиров поездов Красноярск - Абакан и Абакан - Красноярск, которые не смогли доехать до своих станций из-за изменения маршрутов после схода вагонов грузового поезда. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе железной дороги.

Сход вагонов с углем произошел во вторник 17:50 (13:50 мск) на двухпутном электрифицированном участке Стофато - Джебь. Движение поездов на данном участке приостановлено. Пассажирские поезда идут по другому маршруту.

"Для доставки пассажиров поездов Красноярск - Абакан и Абакан - Красноярск, которые не доехали до станций назначения из-за изменения маршрутов, КрасЖД организует спецрейсы электричек", - сообщили в пресс-службе. Всего речь идет о 104 пассажирах.

На месте происшествия ведутся восстановительные работы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе, в устранении последствий схода занято 234 железнодорожника, задействованы три восстановительных поезда со станций Кошурниково, Абакан, Саянская и специализированная техника.