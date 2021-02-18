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В СК назвали причину вынужденной посадки Ан-124 в Новосибирске в ноябре 2020 года

По данным ведомства, к инциденту привело разрушение диска вентилятора двигателя самолета

НОВОСИБИРСК, 18 февраля. /ТАСС/. Разрушение диска вентилятора двигателя стало причиной вынужденной посадки самолета Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр" в Новосибирске в ноябре прошлого года. Об этом сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС руководитель отдела криминалистики Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ Роман Седешев.

"По результатам расследования Росавиации будет принято решение. По конкретным причинам произошедшего, предварительно, это происшествие связано с разрушением диска вентилятора двигателя", - сказал Седешев.

В ноябре грузовой самолет Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр" после вылета из Новосибирска в Вену совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета из-за проблем с двигателем. Самолет перевозил 84 тонны автозапчастей из Сеула в Вену. В ходе посадки он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив шасси и фюзеляж. По факту инцидента проверку проводит Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Ан-124 "Руслан" - советский тяжелый дальний транспортный самолет, первый полет которого состоялся в 1982 году. Его максимальная грузоподъемность - 120 тонн, максимальная скорость - 865 километров в час, дальность полета с полной загрузкой - 4 800 километров, размах крыла - около 73 метров.

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