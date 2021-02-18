Директора стройкомпании подозревают в даче взятки главе управления мэрии Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 18 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении директора строительной компании, который подозревается в даче взятки главе управления капитального строительства мэрии Новосибирска Константину Головину. Подозреваемый задержан, сообщается на сайте СК по региону.

Суд в Новосибирске 17 февраля арестовал на два месяца главу управления капитального строительства мэрии Новосибирска Константина Головина, в отношении которого возбуждено уголовное дело о мошенничестве и получении взятки. По предварительной информации, Головин в 2020 году в ходе строительства детсада в Октябрьском районе города дал указание подчиненным принять невыполненные работы, за что получил взятку авиабилетами на сумму более 130 тыс. рублей.

"Следственными органами СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении директора строительной организации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в значительном размере")", - говорится в сообщении.

Подозреваемый по данному делу задержан. Следствие ходатайствует о его аресте. Преступление выявлено оперативными сотрудниками управления ФСБ России по Новосибирской области.

Головин также подозревается в мошенничестве. По предварительной информации, Головин в 2020 году в ходе выполнения контракта по строительству детсада в Ленинском районе Новосибирска через подконтрольные фирмы организовал принятие работ по водопонижению на данном объекте на более чем 5 млн рублей, которые однако не производились по факту и не были оплачены.