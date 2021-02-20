Суд арестовал подозреваемого в даче взятки главе управления мэрии Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 20 февраля. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска арестовал на два месяца подозреваемого в даче взятки главе управления капитального строительства мэрии Новосибирска Константину Головину, сообщается на сайте суда.

"Постановлением суда от 20 февраля 2021 года избрана обвиняемому Шемяковскому С. Г. мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, то есть до 16 апреля", - говорится в сообщении.

17 февраля суд арестовал на два месяца главу управления капитального строительства мэрии Новосибирска Константина Головина, в отношении которого возбуждено уголовное дело о мошенничестве и получении взятки. По предварительной информации, Головин в 2020 году в ходе строительства детсада в Октябрьском районе города дал указание подчиненным принять невыполненные работы, за что получил взятку авиабилетами на сумму более 130 тыс. рублей. 18 февраля сообщалось, что СК возбудил дело в отношении Шемяковского по подозрению в даче взятки Головину.

Головин также подозревается в мошенничестве. По предварительной информации, Головин в 2020 году в ходе выполнения контракта по строительству детсада в Ленинском районе Новосибирска через подконтрольные фирмы организовал принятие работ по водопонижению на данном объекте на более чем 5 млн рублей, которые однако не производились по факту и не были оплачены.