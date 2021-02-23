Водитель иномарки, столкнувшейся с автобусом в Туве, был лишен прав

ТАСС, 23 февраля. Водитель легкового автомобиля, столкнувшегося с маршрутным автобусом в Туве, был лишен прав на управление машиной. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе МВД по республике.

"Установлено, что в 2020 году 44-летний водитель автомашины Toyota Ipsum привлекался к уголовной ответственности за повторное нетрезвое вождение по ст. 264.1 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию") и был лишен права управления транспортными средствами на два года", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что водитель иномарки, по данным врачей, с тяжелой сочетанной травмой и с признаками опьянения был помещен в реанимацию. С диагнозом "вывих тазобедренного сустава" в состоянии опьянения в травматологию был доставлен 44-летний пассажир иномарки. Кроме того, три 13-летних пассажира автобуса с сотрясением головного мозга находятся под наблюдением врачей в нейрохирургическом отделении больницы.

В Кызыле 22 февраля произошло столкновение пассажирского автобуса на 26 мест с легковым автомобилем Toyota Ipsum. В результате, по данным МВД, в больницу были доставлены 19 человек, в том числе 13 детей. Пятеро были госпитализированы с различными травмами. Как сообщил глава республики Шолбан Кара-оол, во время ДТП водитель иномарки был пьян.

Как сообщали ранее в следственном управлении Следственного комитета по Республике Тыва, начата проверка на наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"). Устанавливаются тяжесть вреда, причиненного всем участникам ДТП, и обстоятельства произошедшего.