Суд отказался арестовывать дебошира, напавшего на полицейских в аэропорту Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Обской городской суд Новосибирской области отказался помещать под стражу одного из авиадебоширов, которые во вторник оказали сопротивление сотрудникам полиции в новосибирском аэропорту Толмачево. Об этом сообщается на сайте суда.

"25 февраля 2021 года Обским городским судом Новосибирской области рассмотрено ходатайство следователя по особо важным делам Новосибирского следственного отдела на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ об избрании меры пресечения в отношении Алексеева Андрея, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318, ст. 319 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти", "Оскорбление представителя власти"). Суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318, ст. 319 УК РФ.

Утром 23 февраля подозреваемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения на борту воздушного судна сообщения Новосибирск - Москва, которое находилось на стоянке в аэропорту Толмачево, высказывали в адрес окружающих лиц нецензурные выражения. Члены экипажа пытались пресечь действия подозреваемых, но те отказались добровольно покидать воздушное судно, после чего экипаж вызвал сотрудников полиции. Подозреваемые оказали сотрудникам полиции сопротивление, применив насилие. А после того, как были доставлены в дежурную часть, продолжили оскорбление сотрудников.