В МЧС назвали причину пожара в Новосибирске, где погибли двое детей

НОВОСИБИРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Неосторожное обращение с огнем, по предварительной информации, стало причиной пожара 23 февраля в частном жилом доме Новосибирска, где погибли двое детей, сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС начальник ГУ МЧС по региону Виктор Орлов.

"Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем, возможно, детская шалость", - сказал Орлов.

Возгорание в Кировском районе Новосибирска произошло 23 февраля около 12:00 (08:00 мск), к моменту прибытия пожарных горели два дома. В двухэтажном бревенчатом доме площадью 48 кв. метров горела крыша, она обрушилась, другой дом горел по всей площади - 63 кв. м, кровля и перекрытия в нем также обрушились. Кроме того, между домами огнем была охвачена хозяйственная постройка площадью 100 кв. м.

По факту произошедшего следователями в Новосибирске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"), прокуратура организовала проверку пожарной безопасности. После начала возгорания хозяева одного из домов и их 16-летний сын смогли эвакуироваться, но, со слов родителей, в доме еще находились трое детей: два мальчика 2008 и 2016 годов рождения и девочка 2019 года рождения. Останки младших детей - мальчика и девочки - позднее были обнаружены на месте пожара, третий ребенок был найден живым.

Орлов отметил, что семья купила этот дом совсем недавно, в связи с чем он не был оборудован пожарным извещателем.