Арбитражного управляющего шахты в Кузбассе обвиняют в невыплате заплат на 140 млн рублей

КЕМЕРОВО, 1 марта. /ТАСС/. Следственные органы следственного управления СК РФ по Кемеровской области предъявили обвинение бывшему арбитражному управляющему шахты-банкрота "Алексиевская" по уголовному делу о невыплате заработной платы работникам, сообщает в понедельник пресс-служба регионального следкома.

"По версии следствия, в период с марта по июнь 2020 года обвиняемый, являясь конкурсным управляющим, не предпринимал должных мер к своевременной и полной выплате заработной платы работникам шахты, деньги расходовались на другие сферы деятельности угледобывающего предприятия. В результате 811 работников частично не получали заработную плату свыше трех месяцев, перед ними образовалась задолженность на сумму более 140 млн рублей. В рамках расследования в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, на квартиру обвиняемого наложен арест. Со следствием конкурсный управляющий не сотрудничает", - говорится в сообщении.

Согласно единому федеральному реестру сведений о банкротстве, с 2017 года должность арбитражного управляющего "Алексиевской" занимал Владимир Максимов, по решению Арбитражного суда Кемеровской области он был освобожден от обязанностей в сентябре 2020 года.

Шахта "Алексиевская" ранее входила в состав угольной компании "Заречная" и была признана банкротом в 2017 году. С 2019 года на предприятии начались задержки выплаты зарплат и сокращение работников. На сегодня добыча угля шахтой не ведется, горные работы и спуск горняков в шахту запрещены судом по требованию Ростехнадзора из-за нарушений требований безопасности. За время банкротства с предприятия было уволено 485 работников, сейчас в штате остаются около 200 человек.

По данным региональных властей, задолженность по заработной плате может быть погашена после продажи предприятия. При этом реализовать имущественный комплекс "Алексиевской" не удается с 2019 года. За это время его цена была снижена более чем в пять раз и на сегодня составляет 600 млн рублей. Последние торги были объявлены 26 февраля, очередной поиск покупателя активов продлится до июля 2021 года.