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Суд вернул заявителю иск о банкротстве в отношении новосибирской мостовой компании

Причиной возврата стала ненадлежащая публикация уведомления о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве

НОВОСИБИРСК, 11 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Новосибирской области вернул московской компании "Стройсити-М" иск о признании банкротом новосибирской "Восточной мостостроительной компании". Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

"Арбитражный суд Новосибирской области определил: возвратить ООО "Стройсити-М" заявление с документами о банкротстве ООО "Восточная мостостроительная компания", - говорится в сообщении.

Как уточняется в решении суда, причиной возврата стало ненадлежащее опубликование уведомления о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Сумма исковых требований составляла 66,3 млн рублей.

Московская компания "Стройсити-М" подала в арбитражный суд Новосибирской области иск о признании банкротом новосибирской "Восточной мостостроительной компании" в январе текущего года. Как следует из материалов дела, причиной стало наличие просроченной задолженности в размере 135,2 млн рублей.

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