Прокуратура начала проверку данных о нарушениях в пищеблоке школы в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 12 марта. /ТАСС/. Прокуратура начала проведение проверки по сообщениям о нарушениях в работе пищеблока в школе № 108 в Красноярске. Об этом пятницу журналистам сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

"Прокуратура Советского района города Красноярска начала проверку по сообщениям СМИ о нарушениях законодательства при организации питания в школе № 108 в Красноярске. В настоящее время прокуратурой выявлены нарушения в части подачи школьникам холодных блюд, несоблюдения масочного режима работниками пищеблока. Кроме того, проверке подлежит санитарно-эпидемиологическое состояние школьной столовой, а также качество пищи, предлагаемой детям", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в социальных сетях и местных СМИ появилось видео, в котором женщина спрашивает у работников столовой, почему отходы выставлены на раздаточный стол, почему детей, занимающихся во вторую смену, хотят накормить отходами. В управлении образовании Красноярска сообщили ТАСС, что было нарушение санитарно-эпидемиологического режима.

Источник ТАСС в администрации муниципалитета сообщал, что организатором питания в школе выступало ООО "Развитие". Эту информацию подтвердили в пятницу в прокуратуре. Именно эта организация выступала и организатором питания в школах Красноярска, где произошли массовые отравления детей.

С 18 февраля по 3 марта в 27 школах Красноярска зафиксировано 114 случаев заболевания иерсиниозом среди учеников в возрасте от семи до 14 лет. Возбуждены уголовные дела по статьям "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил", "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" и "Халатность" УК РФ. Прокуратура также начала проверку действий сотрудников муниципального центра питания, который должен был контролировать качество питания.

По данным Роспотребнадзора, питание в школах, где отравились дети, организует ООО "Развитие", продукцию которому поставляли ООО "Респект" и СПК "Аленушка". Деятельность последних двух компаний приостановлена на 85 дней.