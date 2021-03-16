В СК заявили, что самолет аварийно сел в Новосибирске из-за сигнала об отказе двигателя

НОВОСИБИРСК, 16 марта. /ТАСС/. Экипаж вернувшегося после взлета в аэропорт Толмачево самолета авиакомпании S7, следовавшего из Новосибирска в Иркутск, принял решение об аварийной посадке из-за срабатывания датчика отказа одного из двигателей. Об этом ТАСС во вторник сообщили в Западно-Сибирском СУ СК РФ на транспорте.

"Предварительно установлено, что 16 марта 2021 года в 02:23 местного времени самолет Airbus A320neo, следовавший по маршруту Новосибирск - Иркутск, вернулся в аэропорт вылета. После взлета из аэропорта Толмачево (Новосибирск) сработал датчик отказа правого двигателя, командир воздушного судна принял решение о возврате самолета в аэропорт вылета. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Толмачево", - сообщили в управлении.

Следователи провели осмотр самолета и места его посадки, экипаж дал объяснения. Проводится доследственная проверка.

Ранее ТАСС сообщал, что самолет авиакомпании S7 вернулся в аэропорт Толмачево из-за технических неполадок. Аварийная посадка прошла без происшествий. На борту находились 154 пассажира и шесть членов экипажа, никто из них не пострадал. Пассажиры были отправлены в Иркутск резервным бортом и успешно приземлились в аэропорту назначения. Западно-Сибирской транспортной прокуратуре проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.