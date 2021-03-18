Строительство экотехнопарка в Усолье-Сибирском может начаться в январе 2022 года

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Строительство экотехнопарка для переработки опасных отходов заброшенного химического предприятия в городе Усолье-Сибирское Иркутской области может начаться в январе 2022 года. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов Федерального экологического оператора (входит в Росатом) Максим Корольков.

"В настоящее время разрабатывается проектная документация по экотехнопарку. В апреле она уже будет готова, и мы в апреле запланировали общественные слушания по этой документации. Далее она направляется на государственную экологическую экспертизу и главную государственную экспертизу. Наша задача к декабрю получить все необходимые заключения, и со следующего года, с января, можно будет приступать к созданию экотехнопарка", - сказал Корольков.