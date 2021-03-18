Строительство экотехнопарка в Усолье-Сибирском может начаться в январе 2022 года

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Строительство экотехнопарка для переработки опасных отходов заброшенного химического предприятия в городе Усолье-Сибирское Иркутской области может начаться в январе 2022 года. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов Федерального экологического оператора (входит в Росатом) Максим Корольков.
"В настоящее время разрабатывается проектная документация по экотехнопарку. В апреле она уже будет готова, и мы в апреле запланировали общественные слушания по этой документации. Далее она направляется на государственную экологическую экспертизу и главную государственную экспертизу. Наша задача к декабрю получить все необходимые заключения, и со следующего года, с января, можно будет приступать к созданию экотехнопарка", - сказал Корольков.
В начале ноября российское правительство утвердило план мероприятий по ликвидации последствий загрязнения окружающей среды в городе Усолье-Сибирское. В дорожную карту вошли как меры по ликвидации крупного очага химического загрязнения, включая сопутствующие мероприятия, связанные со строительством новой системы водоснабжения и очистных сооружений, так и меры по защите населения от возможного воздействия вредных веществ в ходе работ по устранению загрязнения.
Крупный очаг химического загрязнения остался в Усолье-Сибирском после закрытия комбината "Усольехимпром". Предприятие работало с 1936 года, с 2017 года в связи с банкротством находится в конкурсном производстве. На промплощадке находится очаг ртутного загрязнения, были накоплены емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами и тяжелыми металлами. С октября 2018 года в Усолье-Сибирском действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядохимикатов.
По поручению президента РФ начата рекультивация промплощадки. В августе на место прибыли специалисты Росатома, Федерального экологического оператора, Минобороны, МЧС, Росприроднадзора, которые обследовали территорию и определили план первоочередных мероприятий. Ликвидация загрязнения в Усолье-Сибирском завершится в 2024 году.