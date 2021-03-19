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Обрушение на Норильской обогатительной фабрике

Суд оставил в силе арест главного инженера фабрики в Норильске по делу об обрушении

Он останется под стражей до 19 апреля

КРАСНОЯРСК, 19 марта. /ТАСС/. Красноярский краевой суд оставил в силе арест главного инженера Норильской обогатительной фабрики ООО "Медвежий ручей", где в феврале произошло масштабное обрушение конструкций, повлекшее гибель трех рабочих. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре региона.

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Что известно об обрушении на норильской фабрике
Что известно об обрушении на норильской фабрике

20 февраля в результате частичного обрушения галереи дробильного цеха на Норильской обогатительной фабрике погибли три человека, еще пятеро пострадали. Площадь обрушения составила 1 тыс. кв. м.

"Сегодня Красноярским краевым судом с учетом позиции прокурора признано законным постановление Норильского городского суда от 22 февраля 2021 года об избрании главному инженеру управления Норильской обогатительной фабрики ООО "Медвежий Ручей" меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 19 апреля 2021 года", - сообщили в ведомстве.

Он подозревается в нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

Теги
РоссияКрасноярский крайОбрушение на Норильской обогатительной фабрике
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