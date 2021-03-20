Начальника управления горхозяйства Лесосибирска задержали после гибели детей при пожаре

КРАСНОЯРСК, 20 марта. /ТАСС/. Руководитель муниципального унитарного предприятия "Управление городского хозяйства" в Лесосибирске задержан в качестве подозреваемого по делу о халатности после гибели четырех детей при пожаре в жилом доме. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

"В Красноярском крае в рамках расследования уголовного дела о халатности должностных лиц, повлекшей смерть четверых детей в результате пожара, задержан руководитель управления городского хозяйства", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, он допрошен. Следствие в ближайшее время планирует выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

По предварительной версии следствия, подозреваемый ненадлежащим образом исполнял обязанности по содержанию жилищного фонда, учету его технического состояния и контролю за законностью проживания в нем. Следствие считает, что он не принял своевременных мер по выселению из аварийного жилья семьи с пятью детьми, самовольно туда вселившейся. Его халатные действия привели к тому, что в результате неисправной электропроводки произошли короткое замыкание и пожар, в котором погибли четверо детей в возрасте от двух до 17 лет, а их бабушка и 12-летний брат госпитализированы в крайне тяжелом состоянии.

Также в рамках уголовного дела проверяются действия сотрудников органов системы профилактики Лесосибирска.

Пожар произошел 17 марта в двухэтажном жилом доме в микрорайоне Северный в Лесосибирске. Ранее ведомство возбудило дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). Расследование уголовного дела взял под контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.