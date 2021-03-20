{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число погибших в ДТП в Приангарье увеличилось до трех

В больнице умерли еще два человека

ИРКУТСК, 20 марта. /ТАСС/. Два человека, среди которых 16-летний подросток, пострадавшие в результате ДТП на федеральной трассе "Сибирь" в районе поселка Залари Иркутской области, умерли в больнице, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону. Таким образом количество погибших в аварии увеличилось до трех. Ранее сообщалось об одном погибшем и четырех пострадавших.

"Информация по ДТП в Заларинском районе: два пассажира Hiace скончались в медучреждении: женщина 1966 года рождения и 16-летний подросток", - говорится в сообщении.

Как сообщали в пресс-службе, ДТП произошло в субботу около 07:00 по местному времени (02:00 мск), столкнулись автомобили Toyota Hiace и Hyundai Creta. В результате столкновения погиб водитель Hyundai, его жена госпитализирована, также были госпитализированы водитель и два пассажира Toyota, в том числе 16-летний подросток.

Теги
РоссияИркутская область
Зимние олимпийские виды спорта
В федерации фристайла высоко оценили уровень подготовки первенства мира в Красноярске
Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров проходит на трассах кластера "Сопка" с 18 по 27 марта
В федерации фристайла высоко оценили уровень подготовки первенства мира в Красноярске
Читать полностью