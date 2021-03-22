СК подтвердил задержание в Норильске подозреваемого в призывах к терроризму

КРАСНОЯРСК, 22 марта. /ТАСС/. Следственный комитет подтвердил задержание жителя Норильска, подозреваемого в призывах к террористической деятельности. Об этом сообщили журналистам в управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"В городе Норильске задержан подозреваемый в совершении публичных призывов к осуществлению террористической деятельности", - сообщил представитель ведомства, добавив, что по материалам поступившим из ФСБ возбуждено уголовное дело за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Следствие намеренно ходатайствовать об аресте подозреваемого.

По версии следствия, мужчина был приверженцем радикального ислама и сторонником запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Он размещал в интернете посты с одобрением действий террористов, пропагандой насилия и призывами участвовать в террористической деятельности.

Как ранее сообщал источник ТАСС в правоохранительных органах, мужчина является тренером по дзюдо.