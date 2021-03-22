Росводресурсы советуют начать реабилитацию рек в Норильске через три года после аварии

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Приступить к реабилитации рек в Норильске после разлива топлива на ТЭЦ-3 "дочки" "Норникеля" следует только через три года, так как необходимо оценить динамику самоочищения водных объектов и подготовить среду для восстановления фауны, сообщил глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

"Что касается восстановления реки, то у нее есть способность к самоочищению: проточность и прочее, поэтому я исхожу из того, что надо организовать мониторинг, посмотреть, какая будет динамика хотя бы на протяжении трех лет, а потом уже подходить к вопросам реабилитации", - сообщил он журналистам.

По словам Кириллова, восстановление фауны рек в районе аварии также следует начать после того, как вода станет пригодной для этого спустя несколько лет. В противном случае выпущенная рыба не сможет адаптироваться и погибнет.

"Но эта речка много лет загрязнялась, там есть и другие загрязнители, которые как сбрасывали, так и продолжают сбрасывать <...> Подходя к этому вопросу, надо понимать, что сделано на других предприятиях и что конкретно мы за государственные деньги должны сделать <...> Сейчас деньги потратим и к результату не придем", - отметил он.

Оценка ученых

Изучение последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске показало, что от него пострадали растения в поймах одного ручья и двух рек, больше других пострадала река Амбарная. Такие данные были получены в ходе Большой норильской экспедиции Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН).

Исследователи считают, что наибольшее воздействие нефтепродуктов было оказано на растения и растительность участков, частично залитых речными водами. Водные растения и сообщества, которые находились под водой, не пострадали или пострадали в меньшей степени. Сильное воздействие оказано на пойменные сообщества.