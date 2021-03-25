В Красноярском крае проверят контракт на захоронение 900 т пестицидов

КРАСНОЯРСК, 25 марта. /ТАСС/. Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил проверить обоснованность заключения контракта на размещение на полигоне "Серебристый" под Красноярском высокотоксичных пестицидов c Дальнего Востока.

"Полигон "Серебристый" не является объектом краевого контроля, и тем не менее, когда ко мне поступила эта информация, я сразу поручил нашему министру [экологии и рационального природопользования Павлу] Борзых включиться в эту тему и детально вместе с федеральными органами власти, прежде всего, Росприроднадзором, оценить условия работы этого полигона и, конечно же, обоснованность заключения контракта", - сообщил Усс в видеообращении на своей странице в Instagram.

По предварительной информации, на полигоне "Серебристый" планируется размещение 900 т опасных отходов из Амурской области. Сообщалось, что в связи с этим краевым министерством экологии принято решение регулярно вести мониторинг качества воздуха для определения фоновых показателей загрязнения атмосферного воздуха вблизи полигона до и после возможного размещения отходов.

Полигон "Серебристый" введен в эксплуатацию в 2006 году компанией "Зеленый город". Он расположен на территории пригородного Березовского района. По данным компании, полигон может принимать отходы 1-3 классов опасности. По данным системы СПАРК, компания "Зеленый город" специализируется на сборе опасных отходов.