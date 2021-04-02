Мэр Бийска отозвал заявление об отставке

БАРНАУЛ, 2 апреля. /ТАСС/. Глава администрации второго по численности населения города Алтайского края, Бийска, Александр Студеникин отозвал ранее поданное заявление об отставке после встречи с губернатором региона Виктором Томенко. Об этом чиновник заявил в своем видеообращении, размещенном в пятницу на официальном сайте администрации Бийска.

"Я шокирован тем, какая волна реакции жителей поднялась в мою поддержку. Решение об отставке было осознанное, обдуманное. Срыв программы по благоустройству города, транспортные коллапсы - все это привело к моей досрочной отставке. Это надо было сделать еще в декабре прошлого года, но нельзя бросать город в переходный период, когда идет подготовка к зиме, к участию в нацпроектах. Вчера состоялась моя встреча с губернатором, на которой мы обсудили проблемы городского хозяйства, реализации нацпроектов. Его позиция - все, что начато, должно быть завершено. Я принял решение отозвать свое заявление о досрочном уходе с поста. Сегодня заявление поступит в думу Бийска. Я приношу извинения губернатору", - сказал Студеникин.

Он пояснил, что ранее не уведомил главу региона о решении покинуть пост мэра.

30 марта глава администрации наукограда Бийска подал в отставку после того, как дума города признала его работу неудовлетворительной. Студеникин обратился к депутатам города с просьбой о принятии его решения до 31 мая текущего года.

Депутаты избрали Студеникина главой Бийска в 2017 году. Бийск является вторым по численности населения городом Алтайского края, здесь проживают более 200 тыс. человек. Городу в 2005 году был присвоен статус наукограда.